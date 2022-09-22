الدفاع الروسية: عودة 55 جنديا أسيرا من أوكرانيا

2022-09-22 / 14:36
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هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عودة 55 أسيرًا عسكريًا من جيوش روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك إلى وطنهم.

وكشفت في بيان: “نتيجة لعملية مفاوضات معقدة بشأن التبادل، تمت إعادة 55 جنديًا من القوات المسلحة لروسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، كانوا في خطر مميت، من أراضي أوكرانيا التي يسيطر عليها نظام كييف الليلة”.

وأضافت: “في الوقت الحاضر، تم نقل جميع الأفراد العسكريين إلى أراضي روسيا الاتحادية بواسطة طائرات نقل عسكرية وهم موجودون في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع الروسية”.

وبحسب البيان، فقد أتيحت لجميع المفرج عنهم فرصة الاتصال بأقاربهم، وتم تزويدهم بالمساعدة الطبية والنفسية اللازمة.

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