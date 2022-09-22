أخنوش يلتقي بمايكل بلومبيرغ ويناقشان فرص الاستثمار بالمغرب

هبة بريس

عقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اجتماعا مع مايكل بلومبيرغ رجل الأعمال والسياسي الأمريكي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للمدن وتغيير المناخ.

وقال اخنوش في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “التقيت بنيويورك، رفقة السيد محسن الجازولي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، بالسيد مايكل بلومبيرغ رجل الأعمال والسياسي الأمريكي، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة للمدن وتغيير المناخ.”

وشكل اللقاء مناسبة، لمناقشة الدور الذي يلعبه المغرب، بفضل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله ، في مجالي الانتقال الطاقي ومواجهة التغيرات المناخية، وكذا فرصة للتباحث بشأن التقدم الذي أحرزه المغرب على مستوى الاستثمار والإمكانيات المهمة التي يوفرها في هذا المجال.

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