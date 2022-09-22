برشلونة: وصول بعثة المنتخب الوطني إلى المطار والقنصلية تخصص إستقبالا رسميا للوفد

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

حطت طائرة الخطوط الملكية المغربية منذ قليل بالمطار الدولي “البراط” وعلى متنها بعثة المنتخب الوطني المغربي الذي سيجري مقابلة ودية مع نظيره التشيلي يوم غذ الجمعة على الساعة التاسعة مساءا وسط حضور جماهيري مكثف لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج وكذا الآلاف من مغاربة الداخل الذين إنتقلوا عبر موانئ ومطارات إسبانيا لحضور هذا اللقاء الهام الذي يدخل ضمن الإستعدادات لخوض ن٧ائيات كأس العالم المزمع تنظيمها بدولة قطر.

ووصلت طائرة المنتخب الوطني إلى برشلونة في حدود الواحدة والربع زوالا حيث وجدت في إستقبالها وفدا قنصليا رفيع المستوى سيسهر على عملية التنظيم والمرافقة إلى الفندق وتسهيل كل الإجراءات الضرورية التي ستمكن لاعبي المنتخب الوطني والطاقم المرافق من الحصول على نتيجة إيجابية خلال المباراة ، كما يسهر الطاقم القنصلي تحت الإشراف الميداني للسيد القنصل العام “شريف الشرقاوي” ونائبه السيد ” عز العرب بنسعيد” إلى مرافقة بعثة المنتخب إلى حصته التدريبة هذا المساء والتي ستكون مناسبة لعقد ندوة صحفية سيحضرها عدد من الصحفيين المعتمدين لتغطية المباراة.

وفور وصول المنتخب الوطني إلى مقر إقامته، وفي بهو الفندق نصبت منصة للترحيب بأهازيج مغربية من التراث المغربي الأصيل تعبيرا عن الفرحة فيما قدم التمر والحليب على العادة المغربية للبعثة الرياضية وكؤوس الشاي والحلوى، إذ عبر لاعبو المنتخب الوطني المغربي عن سعادتهم بهذا الإستقبال المتميز بابتساماتهم وتفاعلهم الإيجابي مع الحدث.

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