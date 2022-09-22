باستعمال سلاح “BOLAWRAP”.. أمن فاس يوقف شخصا هدّد مواطنين بالشارع العام

هبة بريس

اضطر مفتش شرطة يعمل بالأمن العمومي بمنطقة أمن بنسودة بمدينة فاس، مساء يوم أمس الأربعاء 21 شتنبر الجاري، لاستعمال منظومة السلاح البديل “BOLAWRAP” لتحييد الخطر الصادر عن شخص يبلغ من العمر 20 سنة، كان في وضعية غير طبيعية وعرّض حياة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير باستعمال السلاح الأبيض.

وكانت قاعة القيادة والتنسيق بولاية أمن فاس قد تلقت إشعارا حول قيام شخص في حالة اندفاع قوية بإحداث الفوضى بالشارع العام بحي “المستقبل”، فضلا عن كونه بشكل موضوع أبحاث قضائية تتعلق بتورطه في اعتداءات بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، الأمر الذي استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة، مما اضطر مفتش شرطة لاستعمال جهاز “BOLAWRAP» للسيطرة على المعني بالأمر بشكل كامل وتحييد الخطر الصادر عنه.

وقد مكن الاستعمال الاضطراري لهذا الجهاز البديل من توقيف المشتبه فيه وتفادي تعريض أي مواطن للخطر، بمن فيهم موظفو الشرطة الذين شاركوا في التدخل.

وقد تم وضع المشتبه فيه رهن المراقبة الطبية بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية من أجل تحديد مدى سلامته العقلية، في أفق إخضاعه لبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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