طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الخميس، تشكل كثل ضبابية أو نزول قطرات متفرقة محلية بالواجهة المتوسطية، والريف، وسايس والسهول والسواحل الشمالية والوسطى.

كما يتوقع نزول أمطار ضعيفة أو قطرات مطرية متفرقة بالريف، والشمال الشرقي والأطلس المتوسط، فضلا عن قطرات مطرية ورعد في بعض المناطق بأقصى الجنوب.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 07 و 14 درجة بالمرتفعات، وما بين 23 و 30 درجة بالشمال الشرقي للبلاد وجنوب الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 15 و 23 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

وستعرف درجات الحرارة العليا بعض الارتفاع الطفيف بالجنوب الشرقي للمملكة.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل والجديدة، فيما سيكون قليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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