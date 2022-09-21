سيارة اسعاف

حوادث السير ..19 قتيلا و2134 جريحا خلال أسبوع

2022-09-21 / 21:47
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هبة بريس _ الرباط

لقي 19 شخصا مصرعهم، وأصيب 2134 آخرون بجروح، إصابات 76 منهم بليغة، في 1611 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 12 إلى 18 شتنبر 2022.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 45 ألفا و 28 مخالفة، وإنجاز 7346 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 37 ألفا و 682 غرامة صلحية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين و 93 ألفا و 475 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4566 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7346 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 369 مركبة.

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‫10 تعليقات

  2. اللجنة الوطنية لحوادث السير دائمة في الحملات التوعوية لكن دون جدوى..

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