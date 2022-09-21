الرئيس الصيني يدعو جيش بلاده للتركيز على الاستعداد للقتال الحقيقي

2022-09-21 / 15:29
0
هبة بريس - وكالات

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، جيش بلاده إلى التركيز على الاستعداد للقتال الحقيقي.

و ذكر التلفزيون المركزى الصيني أن ندوة حول الدفاع الوطني والإصلاح العسكري عقدت فى بكين يوم الأربعاء بمشاركة أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أرسل الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية، عددا من التعليمات إلى المشاركين في الندوة.

وشدد شي جين بينغ، على وجه الخصوص، على أن القوات المسلحة يجب أن “تركز على الاستعداد للمشاركة في أعمال قتالية حقيقية”.

كما أشار الرئيس الصيني إلى الحاجة للالتزام الصارم بمسار تنفيذ أهداف الإصلاح المحددة مسبقا.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of دول عربية تتصدر في قائمة المشاعر السلبية في العالم

دول عربية تتصدر في قائمة المشاعر السلبية في العالم

2022-09-21 / 18:55
Photo of وفاة كل ثانيتين .. أربعة أمراض “غير معدية” تفتك بالعالم

وفاة كل ثانيتين .. أربعة أمراض “غير معدية” تفتك…

2022-09-21 / 18:33
Photo of زيلينسكي: العالم لن يسمح لبوتين باستخدام أسلحة نووية

زيلينسكي: العالم لن يسمح لبوتين باستخدام أسلحة نووية

2022-09-21 / 16:28
Photo of إصابة ملكة الدنمارك بـ “كوفيد-19”

إصابة ملكة الدنمارك بـ “كوفيد-19”

2022-09-21 / 13:58
Photo of تونس: متابعة الغنوشي في حالة سراح في قضية “التسفير”

تونس: متابعة الغنوشي في حالة سراح في قضية “التسفير”

2022-09-21 / 10:59
Photo of مقتل مسلمين اثنين قرب مسجد في كاليفورنيا

مقتل مسلمين اثنين قرب مسجد في كاليفورنيا

2022-09-21 / 10:20
Photo of بوتين يعلن التعبئة الجزئية للجيش ويلوّح بالأسلحة النووية

بوتين يعلن التعبئة الجزئية للجيش ويلوّح بالأسلحة النووية

2022-09-21 / 09:33
Photo of الشانزليزيه يقرر إطفاء الأنوار مبكرا كل ليلة لمواجهة أزمة الطاقة

الشانزليزيه يقرر إطفاء الأنوار مبكرا كل ليلة لمواجهة أزمة…

2022-09-20 / 23:20
Photo of توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة قتل فرنسي في تونس

توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة قتل فرنسي في تونس

2022-09-20 / 23:09
Photo of “مقتل” مستوطنة إسرائيلية قرب تل أبيب وانسحاب المنفذ

“مقتل” مستوطنة إسرائيلية قرب تل أبيب وانسحاب المنفذ

2022-09-20 / 22:09

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق