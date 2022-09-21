الرئيس الصيني يدعو جيش بلاده للتركيز على الاستعداد للقتال الحقيقي

هبة بريس - وكالات

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، جيش بلاده إلى التركيز على الاستعداد للقتال الحقيقي.

و ذكر التلفزيون المركزى الصيني أن ندوة حول الدفاع الوطني والإصلاح العسكري عقدت فى بكين يوم الأربعاء بمشاركة أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أرسل الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس المجلس العسكري المركزي لجمهورية الصين الشعبية، عددا من التعليمات إلى المشاركين في الندوة.

وشدد شي جين بينغ، على وجه الخصوص، على أن القوات المسلحة يجب أن “تركز على الاستعداد للمشاركة في أعمال قتالية حقيقية”.

كما أشار الرئيس الصيني إلى الحاجة للالتزام الصارم بمسار تنفيذ أهداف الإصلاح المحددة مسبقا.

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