وجدة .. فيلم “بالميرا” ينال الجائزة الكبرى للمهرجان الدولي العاشر للسينما والهجرة

2022-09-20 / 11:48
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هبة بريس - وجدة

فاز الفيلم الروائي الطويل “بالميرا” (Palmyra)، للمخرج الروسي إيفان بولوتنيكوف، بالجائزة الكبرى للدورة العاشرة للمهرجان الدولي للسينما والهجرة بوجدة.

وجرى تسليم الجوائز للفائزين خلال حفل اختتام المهرجان الذي أقيم مساء السبت 17 شتنبر الجاري، بمسرح محمد السادس وسط أجواء احتفالية، بحضور وجوه سينمائية مغربية وأجنبية وجمهور من عشاق الفن السابع.

وتوج أيضا، في فئة الأفلام الطويلة، الفيلم المغربي “النزال الأخير” (DERNIER ROUND) لمخرجه محمد فكران، على جائزة أحسن سيناريو.

ومَنحت لجنة التحكيم، التي ترأسها المخرج المغربي المقيم بفرنسا عهد محمد بنسودة، جائزة أحسن دور رجالي لمخرج نفس الفيلم الروسي “Palmyra”.

وفي ما يتعلق بفئة الأفلام القصيرة، فقد عادت جائزة أفضل إخراج لفيلم “أليغوريا” (ALLEGORIA) للتركي هاكان أونال، وجائزة أحسن سيناريو لفيلم “Le nom des autres” للتونسية إيناس السعيدي، بينما حاز جائزة لجنة التحكيم فيلم ” ميثاق” لمخرجه المغربي الحسين حنين.

وعرفت الدورة الـ10 للمهرجان، التي نظمتها جمعية التضامن للتنمية والهجرة تحت شعار “السينما قاطرة للوساطة الاجتماعية”، مشاركة 11 فيلما من دول أوروبية وعربية مختلفة، شاركت منها 10 أفلام روائية طويلة وقصيرة في المسابقة الرسمية للظفر بجوائز هذه التظاهرة السينمائية.

وقد شمل برنامج هذا الحدث السينمائي، الذي نظم بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمركز السينمائي المغربي، وبدعم من مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، فضلا عن عرض أفلام مشاركة، تنظيم ندوة فكرية وماستر كلاس حول التجربة السينمائية العالمية لمغاربة العالم بحضور أساتذة جامعيين متخصصين، وكذا ورشات تكوينية لفائدة شباب جهة الشرق المهتمين بالسينما.

يذكر أن مهرجان وجدة الدولي للسينما والهجرة، الذي يروم، بالأساس، تسليط الضوء على الأفلام المهتمة بقضايا الهجرة، يشكل فرصة لإبراز الثقافة الفنية والسينمائية لدى مغاربة العالم، والمساهمة في إنعاش السياحة بجهة الشرق.

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