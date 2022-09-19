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“أساتذة الزنزانة 10”..اضراب واعتصام أمام الوزارة

2022-09-19 / 23:09
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هبة بريس

أعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، عودتها للاحتجاج، بإعلان إضراب وطني أيام 21 و22 شتنبر الجاري

ورفضت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 لما سمته ب”تماطل الوزارة الوصية وعدم جديتها في إنصاف فئات واسعة من موظفي القطاع”.

وعادت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 لإعلان إضراب وطني ل48ساعة، مصحوبا باعتصام أمام مديرية الموارد البشرية، رفضا “للتمييز السلبي والظلم في حق أفواج هذه الفئة ، وفي غياب أية بوادر لاستجابة الوزارة لمطالب “ضحايا الزنزانة 10”.

كما أعلنت التنسيقية، عن 5 أكتوبر القادم، يوم غضب المدرس، والذي ستحييه بحمل الشارة السوداء طيلة الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

وتطالب التنسيقية بترقية أعضائها المستوفين لشرط 14 سنة من الأقدمية العامة إلى الدرجة الأولى، مع جبر الضرر الإداري والمادي والمعنوي مماثلة بخريجي السلم العاشر.

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