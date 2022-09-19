حجز وإتلاف منتوجات غذائية غير صالحة للاستهلاك بورزازات

2022-09-19 / 19:32
0
هبة بريس

تمكنت المصالح المختصة بإقليم ورزازات، خلال الفترة من 30 غشت الماضي إلى 18 شتنبر الجاري، من حجز وإتلاف مجموعة من المنتوجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وجرى خلال هذه الفترة حجز وإتلاف ما مجموعه ألف و396 كلغ من المواد والمنتوجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، منها 485 كلغ من اللحوم.

وتندرج هذه العملية في إطار عمل اللجنة الإقليمية واللجن المحلية للمراقبة على مستوى إقليم ورزازات، وفي سياق الحرص على تتبع وضعية تموين الأسواق المحلية، وكذا جودة المواد الغذائية.

وتأتي هذه العملية بعد زيارة ومراقبة أكثر من 290 نقطة بيع، مع تسجيل وتحرير 11 مخالفة.

وسيستمر عمل اللجنة الإقليمية واللجن المحلية للمراقبة وفق البرنامج المعد سلفا، وذلك لتتبع الوضعية العامة للتموين على مستوى هذا الإقليم، ومحاربة كل الظواهر التي من شأنها الإضرار بالمستهلك كالاحتكار والمضاربة والادخار السري

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ” حموشي ” يستقبل مديرة أجهزة الاستخبارات الأمريكية

” حموشي ” يستقبل مديرة أجهزة الاستخبارات الأمريكية

2022-09-19 / 19:20
Photo of ابراهيم سعدون ..محكمة تجدد المهلة المحددة لتقديم النقض في حكم الإعدام

ابراهيم سعدون ..محكمة تجدد المهلة المحددة لتقديم النقض في…

2022-09-19 / 18:41
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 6 إصابات جديدة خلال 24 ساعة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 6 إصابات جديدة خلال 24 ساعة

2022-09-19 / 15:57
Photo of النقل المدرسي بإقليم سطات…مطالب بتعزيز الأسطول تشجيعا للتمدرس

النقل المدرسي بإقليم سطات…مطالب بتعزيز الأسطول تشجيعا للتمدرس

2022-09-19 / 15:48
Photo of لفتيت: إشكالية جودة التعلمات أضحت تشكل إحدى التحديات الكبرى

لفتيت: إشكالية جودة التعلمات أضحت تشكل إحدى التحديات الكبرى

2022-09-19 / 15:10
Photo of المغرب يحصل على نظام إسرائيلي للحرب الإلكترونية “Alinet”

المغرب يحصل على نظام إسرائيلي للحرب الإلكترونية “Alinet”

2022-09-19 / 14:10
Photo of أطباء التخدير والإنعاش يطالبون “آيت الطالب” بحل مشكل الخصاص

أطباء التخدير والإنعاش يطالبون “آيت الطالب” بحل مشكل الخصاص

2022-09-19 / 12:22
Photo of اعترض سبيل المارة بالعنف.. توقيف شخص بالرصاص في سلا

اعترض سبيل المارة بالعنف.. توقيف شخص بالرصاص في سلا

2022-09-19 / 12:04
Photo of البيضاء.. إحباط محاولة للهجرة السرية وتوقيف 16 مرشحا

البيضاء.. إحباط محاولة للهجرة السرية وتوقيف 16 مرشحا

2022-09-19 / 11:25
Photo of مشاركة متميزة لسفيرات مسارات ومسالك “رياضة ودراسة” في الملتقى الدولي ببلجيكا

مشاركة متميزة لسفيرات مسارات ومسالك “رياضة ودراسة” في الملتقى…

2022-09-19 / 11:02

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق