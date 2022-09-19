حجز وإتلاف منتوجات غذائية غير صالحة للاستهلاك بورزازات

هبة بريس

تمكنت المصالح المختصة بإقليم ورزازات، خلال الفترة من 30 غشت الماضي إلى 18 شتنبر الجاري، من حجز وإتلاف مجموعة من المنتوجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وجرى خلال هذه الفترة حجز وإتلاف ما مجموعه ألف و396 كلغ من المواد والمنتوجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، منها 485 كلغ من اللحوم.

وتندرج هذه العملية في إطار عمل اللجنة الإقليمية واللجن المحلية للمراقبة على مستوى إقليم ورزازات، وفي سياق الحرص على تتبع وضعية تموين الأسواق المحلية، وكذا جودة المواد الغذائية.

وتأتي هذه العملية بعد زيارة ومراقبة أكثر من 290 نقطة بيع، مع تسجيل وتحرير 11 مخالفة.

وسيستمر عمل اللجنة الإقليمية واللجن المحلية للمراقبة وفق البرنامج المعد سلفا، وذلك لتتبع الوضعية العامة للتموين على مستوى هذا الإقليم، ومحاربة كل الظواهر التي من شأنها الإضرار بالمستهلك كالاحتكار والمضاربة والادخار السري

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