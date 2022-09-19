الركراكي يستدعي اللاعب فهد موفي

هبة بريس - وكالات

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، أن الناخب الوطني وليد الركراكي ، إستدعى فهد موفي لاعب فريق بورتيمونينسي البرتغالي ،للإلتحاق بالتجمع الإعدادي الذي ستخوضه النخبة الوطنية بداية من اليوم الاثنين بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة .

وأضافت الجامعة، في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي مساء أمس الأحد، أن الطاقم الطبي للمنتخب الوطني سمح لحمزة المساوي بمغادرة مقر إقامة المنتخب الوطني بسبب الإصابة التي تعرض لها رفقة فريقه نهضة بركان.

وكان الناخب الوطني وليد الركراكي قد كشف، الاثنين الماضي، عن أسماء اللاعبين الذين وجهت لهم الدعوة للمباراتين الوديتين اللتين ستخوضهما النخبة الوطنية أمام منتخبي الشيلي يوم 23 شتنبر بمدينة برشلونة، والباراغواي يوم 27 شتنبر بإشبيلية.

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