إسرائيل تعتزم تخصيص ميزانية لـ “منتدى النقب” التطبيعي

2022-09-18 / 12:09
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هبة بريس _ الربا

قال يائير لابيد، رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن حكومته تعتزم المصادقة على قرار لتخصيص ميزانية لمجموعات العمل المنبثقة عن “منتدى النقب” التطبيعي.

ونشر لابيد تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في “تويتر”، صباح اليوم الأحد، أكد من خلالها أن منتدى النقب الذي تم تأسيسه مطلع هذا العام مع مصر والإمارات والبحرين والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية سيتم تخصيص ميزانية إسرائيلية له

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في مستهل الجلسة الأسبوعية لحكومته، أن مجموعات العمل تخلق علاقات اقتصادية وأمنية لم تستطع بلاده قبل عدة سنوات حتى أن تحلم بها، وأن هذا المنتدى التطبيعي يعمل على دفع مشاريع في مجالات مختلفة، من بينها تكنولوجيا الغذاء والمياه والطاقة والسياحة والمناخ.

وأضاف يائير لابيد أن إسرائيل ستعمل على تعميق وتعزيز رقعة التجارة مع دول منتدى النقب وتجري حوارا يعزز أمن

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