بنكيران :” لحسن الداودي شوية حمق ولكن نيتو حسنة “
هبة بريس - الرباط
قال عبد الاله بنكيران، الأمثن العام لحزب العدالة والتنمية ، انه “المصباح” أمسك العمود جيدا كي لا يسقط ، في اشارة الى فترة ترؤس حزبه للحكومة ، حيث مرت 10 سنوات والبلد ينعم بالأمن والاستقرار بحسب تعبيره .
وأضاف ابن كيران في الجلسة العامة للمؤتمر الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، صباح اليوم السبت، قائلا :الإخوان بلغني أن سي لحسن الداودي التحق بنا في القاعة فمرحبا به”.
وأردف قائلا :”هاد الداودي راه شوية احمق ولكن نيتو حسنة” وذلك في محاولة من الامين العام لحزب العدالة والتنمية لرأب الخلاف بينه وبين لحسن الداودي .
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تعليق واحد
اضحك اسي ابنكران كما يحلوا لك.ضمنت 7ام9ملايين في الشهر غرد كما تشاء.