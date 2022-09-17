الشوبي لهبة بريس :” تصيدت فاش هنأت أسماء لمنور و آيت المنة”

نجلاء مزيان

علق الفنان المغربي محمد الشوبي في تصريح خاص لجريدة هبة بريس الالكترونية، على الضجة التي خلفتها تدوينته التي تضمنت تهنئة لكل من النجمة المغربية أسماء لمنور و رجل الأعمال آيت المنة.

و صرح الشوبي :” أسماء لمنور من أهم المطربات عندي في المغرب، و عزيزة عليا بزاف و كنقدرها، و كذلك حنا بجوج رجاويين”.

و عن تهنئته لها، قال :” ملي سمعتها تزوجت بآيت المنة، فرحت ليهم بجوج، لكن للأسف هما كذبو الخبر بجوج، و أنا تصيدت و صيدت معايا كلشي لأنهم اعتبروني مصدر”، مشيرا أنه بدوره قام بتكذيب الخبر.

و يشار أن الفنان الشوبي نشر في وقت سابق، عبر حائطه الفايسبوكي تدوينة جاءت كالتالي :”بالرفاه والسعادة لفنانتنا الجميلة الطروبة الرجاوية أسماء لمنور عقد قرانها على البرلماني آيت منة”.

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