قيمتها 448 ألف درهم… جمارك مطار وجدة توقف مهاجرا مغربيا وبحوزته 58 أيفون “11”

هبة بريس _ يسير الإيحيائي

إحتجزت مصلحة الجمارك بمطار وجدة ” أنكاد” منذ قليل كمية من الهواتف الذكية كانت بحوزة مهاجر مغربي قادم من الديار الفرنسية عبر رحلة جوية، إذ قدرت كلفتها الإجمالية بحوالي 448 ألف درهم .

وأكدت مصادر “هبة بريس” أن المعني بالأمر حاول تهريب ما لا يقل عن 58 هاتف جديد من نوع “آيفون 11” داخل حقيبة امتعته دون ان يصرح لمصلحة الجمارك ما بحوزته، إذ تبين بعد إخضاع الحقيبة للبحث اليدوي انها تتوفر على سلعة غير مصرح بها من طرف المسافر وبالتالي تتم مصادرتها بشكل قانوني لفائدة الإدارة العامة للجمارك وطبعا بعد تحرير محضر رسمي يتم خلاله جرد كل وحدة بإسمها ونوعها في إطار الشفافية التامة التي تنهجها الإدارة العامة للجمارك في مثل هذه العمليات.

هذا وتهدف مصلحة الجمارك بالمطارات والمعابر إلى الحد من إنتشار ظاهرة التهريب الذي تستثمر فيها مبالغ مالية ضخمة وتستخدم فيها جميع طرق التمويه المتاحة وغير المتاحة لتخريب الإقتصاد الوطني وجني الأرباح الخيالية دون ان تستفيد الدولة منها لا من قريب أو من بعيد.

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