أكادير : أطر التوجيه التربوي بسوس ماسة تحتج على نتائج الحركة الانتقالية لهذا الموسم

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نظم أطر التوجيه التربوي التابعين للجامعة الوطنية لقطاع التعليم، اليوم الخميس 15 شتنبر الجاري، وقفة إحتجاجية أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة ، للمطالبة بتصحيح ما اعتبروه في بيان لهم توصلت به الجريدة ب ” الخروقات “التي عرفتها الحركة الانتقالية لهذا الموسم وتعيينات الخريجين الجدد لأطر التوجيه التربوي.

وطالب أطر التوجيه التربوي بتنظيم حركة انتقالية استثنائية لأطر التوجيه التربوي وتعيين الخريجين الجدد بناء على المناصب المتبقية بعد الحركة الاستثنائية .

واعتبر أطر التوجيه والتخطيط التربوي أن نتائج الحركة الوطنية الانتقالية لهذا الموسم هزيلة ودون المتوقع، مشيرين الى تسجيل تجاوزات وصفوها ب” الخطيرة “التي عرفتها تعيينات الخريجين الجدد على مستوى جهة سوس ماسة، حيث تم تعيين عدد منهم في مناصب تتواجد في مناطق الجدب )أكادير إداوتنان، إنزكان أيت ملول، أشتوكة ايت باها( طلبها المستشارون القدامى العاملون في الميدان ولم تمنح لهم.

واعلنت أطر التوجيه التربوي بسوس ماسة إدانتها لضرب مبدأ الاستحقاق والإنصاف وتكافؤ الفرص من طرف إدارة الأكاديمية وذلك بتعيين خريجين جدد في مناصب طلبها في الحركة الانتقالية الوطنية بعض الممارسين ولم تمنح لهم، مما زاد من تكريس معاناتهم وضرب استقرارهم النفسي والاجتماعي والمهني بحسب نفس البلاغ .

وطالب هؤلاء بتحديد المناصب الشاغرة الخاصة بأطر التوجيه التربوي العاملة بالقطاعات المدرسية بشكل يراعي التوازن بين القطاعات المدرسية على المستوى الجهوي، لا سيما معدل التأطير بحيث يكون عدد المناصب الشاغرة هو 33 نفس عدد الخريجين.

كما عبر أطر التوجيه عن إستغرابهم من عدد المناصب الشاغرة المعلنة في الحركة الانتقالية الوطنية أقل بكثير من عدد الخريجين الجدد.

وطالبت الأطر مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة بتصحيح ما وصفوها ب ” الخروقات” التي عرفتها الحركة الانتقالية لهذا الموسم وتعيينات الخريجين الجدد لأطر التوجيه التربوي ، مع تنظيم حركة انتقالية استثنائية لأطر التوجيه التربوي وتعيين الخريجين الجدد بناء على المناصب المتبقية بعد الحركة الاستثنائية.

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