أخنوش يمثل الملك في حفل تنصيب الرئيس الأنغولي

هبة بريس

مثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، الذي أعيد انتخابه رئيسا لأنغولا.

وجرى حفل تنصيب الرئيس الأنغولي جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، ونائبته إيسبيرانسا كوستا، اليوم الخميس بساحة الجمهورية بالعاصمة لواندا.

وبعث صاحب الجلالة برقية تهنئة إلى السيد جواو مانويل غونسالفيس لورنسو بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لجمهورية أنغولا.

وعبر جلالة الملك في هذه البرقية عن تهانئه الحارة ومتمنياته الصادقة للسيد جواو مانويل غونسالفيس لورنسو بموصول التوفيق في مهامه السامية.

كما أعرب جلالة الملك عن تقديره لما يجمع بين البلدين من روابط الصداقة والأخوة الإفريقية، مؤكدا حرصه الدائم على العمل مع الرئيس الأنغولي من أجل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المثمر، بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين.

وكانت النتائج النهائية للانتخابات العامة المنظمة في 24 غشت الماضي، الخامسة في أنغولا، قد أكدت فوز الحركة الشعبية لتحرير أنغولا، وزعيمها جواو مانويل غونسالفيس لورنسو، بنسبة 51,17 في المئة من الأصوات المعبر عنها.

ومكنت هذه النتائج جواو مانويل غونسالفيس لورنسو من تولي رئاسة البلاد لولاية ثانية.

يذكر أن أنغولا لا تنظم انتخابات رئاسية، حيث يتم تعيين رئيس قائمة الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية رئيسا للدولة.

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