فولوديمير زيلينسكي

الرئاسة الأوكرانية: إصابة زيلينسكي في حادث سير بالعاصمة كييف

2022-09-15 / 09:24
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هبة بريس - وكالات

تعرض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، مساء الأربعاء، لحادث سير سيارة في العاصمة، كييف، “دون إصابات خطيرة”.

ووفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم زيلينسكي: “اصطدمت سيارة بسيارة رئيس أوكرانيا والمركبات المرافقة له”.

وقال المتحدث إن المسعفين المرافقين لزيلينسكي قدموا مساعدات طارئة لسائق السيارة ونقلوه إلى سيارة إسعاف.

وأضاف البيان: “تم فحص الرئيس من قبل طبيب، ولم يتم العثور على إصابات خطيرة”، لافتا إلى أن السلطات تحقق في ظروف الحادث.

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