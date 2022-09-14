ذي صن البريطانية : أنباء غير مؤكدة عن تعرض بوتين لمحاولة اغتيال .

هبة بريس _ وكالات

قالت صحيفة “ذا صن” البريطانية نقلا عن مصادر اعتبرتها مطلعة اليوم الأربعاء ، ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعرض لمحاولة اغتيال.

وأوضحت المصادر المقربة من بوتين أن السيارة الليموزين الخاصة بالرئيس الروسي تعرضت لهجوم بقنابل من جهة الإطار الأمامي الأيسر للسيارة تلاه تصاعد “دخان كثيف”.

واضافت الصحيفة ، ان بوتين لم يلحق به أي ضرر، في حين بدأت عملية اعتقالات متعددة من جهاز الأمن المسؤول عن حراسته.

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