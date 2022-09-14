جمعية تقاضي 3 دبلوماسيين إسرائيليين بتهم “تحرش جنسي”

2022-09-14 / 18:56
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأربعاء، تقديم شكاية لدى النيابة العامة ضد 3 دبلوماسيين إسرائيليين بالمملكة، بسبب شبهات “التحرش الجنسي” بمواطنات مغربيات.

جاء ذلك على لسان عزيز غالي، رئيس الجمعية حيث قال في كلمة حول الموضوع ، إنه أمام ما سماه “الصمت الحكومي إزاء ما وقع، اختارت الجمعية أن تضع شكاية لدى النيابة العامة بالمغرب من أجل مطالبتها بفتح تحقيق حول الجرائم المرتكبة، وترتيب الجزاءات”.

ولفت إلى أن “4 موظفات مغربيات تعرضن للتحرش من طرف 3 مسؤولين اسسرائيليين ”، معتبرا أن “هذه الجرائم ترقى إلى الاتجار بالبشر”.

جدير بالذكر ان قناة إسرائيلية قالت اليوم الأربعاء، إن وزارة الخارجية أعفت رئيس الممثلية الإسرائيلية لدى المغرب دافيد غوفرين بعد تورطه في قضايا تحرش، وعينت بدلا منه ألونا فيشر والتي سبق وعملت سفيرة لتل أبيب في صربيا والجبل الأسود.

وأضافت القناة “24” إنه تم إعفاء غوفرين وتعيين فيشر خليفة له، بينما لا يزال غوفرين قيد التحقيق حاليا في “قضايا تتعلق بتهم الاستغلال الجنسي وإخفاء هدايا والمحسوبية”.

وفيشر حاصلة على دكتوراه في العلوم السياسية من جامعة تل أبيب، وسبق أن شغلت منصب سفيرة إسرائيل بصربيا

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‫9 تعليقات

  1. ياااااااللعار
    اليس هناك حماة الوطن
    ليرتع الضباع عندنا؟!!!!!!

    هناك فتح التحقيق صفعة لمن نصبوا انفسهم مسؤولين، واحتقار ليس دونه احتقار

  3. نعم التحرش و السرقة بنذ من بنوذ التطبيع كما لا ننسى ما وقع في سفارة كولومبيا

  9. لماذا لايتم إعتقاله ومحاكمته بالمغرب ماهذا الذل اين السلطات الأمنية والقضاءية.هل نحن دولة أو زريبة

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