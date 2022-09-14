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رئيسة وزراء فرنسا: أسعار الغاز ستزيد 5 أضعاف والكهرباء 10 أضعاف

2022-09-14 / 17:47
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هبة بريس - وكالات

أعلنت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، أن بلادها ملأت خزاناتها للغاز بنسبة 95٪، مشيرة إلى أن أسعار الغاز في البلاد ستزيد خمسة أضعاف، والكهرباء عشرة أضعاف لهذا العام.

وأكدت أن باريس ستعمل على وضع سقف للأسعار في سوق الغاز جنبا إلى جنب مع المفوضية الأوروبية.

وقالت بورن إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية ستساعد على تجنب انقطاع التيار الكهربائي في الشتاء المقبل، إن تم التقيد بخطة التقشف.

وكان وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير، قد أعلن في نهاية غشت أن فرنسا ستبقي على القيود المفروضة على أسعار الكهرباء العام المقبل من أجل حماية الأسر من النمو السريع للفاتورة.

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تعليق واحد

  1. المغرب لن يتأثر لان كل القرى والارياف ليست مرتبطة بشبكة الكهرياء أما الغاز فان المغاربة لا يعرفون الا البوطا فقط ويمكن استبدالها بالحطب ان اقتضت الضرورة هكذا أراد عمر هلال الله لا تربحه ماذا استفدنا من كلامه لا شيئ بل خسرنا 800مليون مترمكعب من الغاز و50مليون دولار سنويا من المفروض ان يحاكم نظرا للاضراره بالمصالح العليا للبد .. والغريب انه لم يستمر في دعمه للقيائل وكأني به كان متضامنا مع أخنوش ليستفيد من الندرة وبالتالي الزيادة في الاسعار

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