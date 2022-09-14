صفعة موجعة للبوليساريو وداعميها.. كينيا تسحب اعترافها ب”جمهورية الوهم”

2022-09-14 / 16:38
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في صفعة جديدة موجعة لعصابة المرتزقة وقطاع الطرق، أعلنت دولة كينيا سحب اعترافها ب”جمهورية الوهم”.

وأعلن الرئيس الكيني، ويليام روتو، يومه الأربعاء، أن بلاده قررت سحب اعترافها ب”البوليساريو”، واتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء وجودها في البلاد.

وأضاف الرئيس الكيني، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع تويتر، أن بلاده تؤيد مجهودات الأمم المتحدة لايجاد حل نهائي ودائم لنزاع الصحراء المغربية.

وفي نفس السياق، نشر الرئيس الكيني، صورة له رفقة وزير الشؤون الخارجية والتعاون ناصر بوريطة الذي حمل رسالة تهنئة ملكية له.

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