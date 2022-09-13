أشرف حكيمي يتحدى الجمهور الإسرائيلي ..لن يؤثر عليا

2022-09-13 / 21:14
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هبة بريس

علّق الدولي المغربي أشرف حكيمي، ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي، على إمكانية تعرضه لصيحات وصافرات الاستهجان من الجماهير الإسرائيلية، عندما يزور الأراضي الفلسطينية المحتلة للمرة الثالثة.

ويلعب باريس سان جيرمان ضد مكابي حيفا “الإسرائيلي” يوم الأربعاء، 14 سبتمبر 2022، على استاد “سامي عوفير” في مدينة حيفا المحتلة، وذلك لحساب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

وتساءل موقع sport5.co.il العبري، عن الطريقة التي سيستقبل فيها الجمهور الإسرائيلي، الدولي المغربي، الذي أطلق ضده صافرات الاستهجان في مناسبتين سابقتين.

وبعد مباراة بريست في الدوري الفرنسي، والتي فاز فيها الفريق الباريسي بصعوبة بالغة بنتيجة 1-0، سُئل حكيمي عن موقفه من تصرفات الجماهير الإسرائيلية لو هاجمته مجدداً.

وأجاب اللاعب المغربي: “هذا لن يضايقني على الإطلاق، ما سيفعلونه ليس مشكلة بالنسبة لي، سأسافر مع الفريق وسألعب، ثم سأعود إلى منزلي في باريس (يضحك)”.

وكانت الجماهير الإسرائيلية قد جددت هجومها على حكيمي خلال مباراة كأس السوبر الفرنسية، التي أقيمت على استاد “بلومفيلد”، في مدينة تل أبيب، يوم 31 يوليو/تموز 2022، وللموسم الثاني على التوالي.

وأطلقت تلك الجماهير صافرات وصيحات الاستهجان ضد النجم المغربي كلما وصلت إليه الكرة، بسبب مواقفه السابقة من القضية الفلسطينية

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‫10 تعليقات

  1. عاشر الناس بعفويتك واترك للسيئين ظنونهم لك آجر براءتك ولهم ذنب ما يظنون به..

  3. قوة شخصيته هي السبب في تقديمه لمستويات خرافية تشكراتنا اشرف حكيمي..

  5. المغرب الأصل و الباقي تقاليد حفظ الله ملكنا الهمام وشعبنا واراضينا..

  6. من لم يعتنق الديانة الإسلامية ليس منا ولسنا منهم وإن تاب وأسلم لله فهو على دين الله ورسوله صلى آلله عليه وسلم والحمد لله على نعمة الإسلام ومن لم يرضى بالاسلام فهو عدونا..

  8. ماذا استفادت المغرب بعد التطبيع الحرائق. الجفاف. ارتفاع سعر المحروقات. قطع الغاز من جارة الشرقية. عزلة دولية . هجرة النحل ..

  10. اشرف حكيمي انسان في المستوى خلوق يتمتع بقدرة بدنية في كرة القدم اللهم احفظه..

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