أشرف حكيمي يتحدى الجمهور الإسرائيلي ..لن يؤثر عليا
علّق الدولي المغربي أشرف حكيمي، ظهير باريس سان جيرمان الفرنسي، على إمكانية تعرضه لصيحات وصافرات الاستهجان من الجماهير الإسرائيلية، عندما يزور الأراضي الفلسطينية المحتلة للمرة الثالثة.
ويلعب باريس سان جيرمان ضد مكابي حيفا “الإسرائيلي” يوم الأربعاء، 14 سبتمبر 2022، على استاد “سامي عوفير” في مدينة حيفا المحتلة، وذلك لحساب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم
وتساءل موقع sport5.co.il العبري، عن الطريقة التي سيستقبل فيها الجمهور الإسرائيلي، الدولي المغربي، الذي أطلق ضده صافرات الاستهجان في مناسبتين سابقتين.
وبعد مباراة بريست في الدوري الفرنسي، والتي فاز فيها الفريق الباريسي بصعوبة بالغة بنتيجة 1-0، سُئل حكيمي عن موقفه من تصرفات الجماهير الإسرائيلية لو هاجمته مجدداً.
وأجاب اللاعب المغربي: “هذا لن يضايقني على الإطلاق، ما سيفعلونه ليس مشكلة بالنسبة لي، سأسافر مع الفريق وسألعب، ثم سأعود إلى منزلي في باريس (يضحك)”.
وكانت الجماهير الإسرائيلية قد جددت هجومها على حكيمي خلال مباراة كأس السوبر الفرنسية، التي أقيمت على استاد “بلومفيلد”، في مدينة تل أبيب، يوم 31 يوليو/تموز 2022، وللموسم الثاني على التوالي.
وأطلقت تلك الجماهير صافرات وصيحات الاستهجان ضد النجم المغربي كلما وصلت إليه الكرة، بسبب مواقفه السابقة من القضية الفلسطينية
10 تعليقات
عاشر الناس بعفويتك واترك للسيئين ظنونهم لك آجر براءتك ولهم ذنب ما يظنون به..
حكيمي الشجاع يتبنى القطيعة ولا يخاف لومة لائم من الجمهور..
قوة شخصيته هي السبب في تقديمه لمستويات خرافية تشكراتنا اشرف حكيمي..
نحن المغاربة المسلمون جزء من الأمة الإسلامية وكل عدو للأمة عدونا..
المغرب الأصل و الباقي تقاليد حفظ الله ملكنا الهمام وشعبنا واراضينا..
من لم يعتنق الديانة الإسلامية ليس منا ولسنا منهم وإن تاب وأسلم لله فهو على دين الله ورسوله صلى آلله عليه وسلم والحمد لله على نعمة الإسلام ومن لم يرضى بالاسلام فهو عدونا..
كلنا اشرف حكيمي..
ماذا استفادت المغرب بعد التطبيع الحرائق. الجفاف. ارتفاع سعر المحروقات. قطع الغاز من جارة الشرقية. عزلة دولية . هجرة النحل ..
ماشاء الله تبارك الله عزة ومفخرة لوطننا جميعا كابناء المغرب الحبيب..
اشرف حكيمي انسان في المستوى خلوق يتمتع بقدرة بدنية في كرة القدم اللهم احفظه..