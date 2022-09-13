“غيثة مزور” تعين “سارة العمراني” كاتبة عامة بالنيابة لوزارتها

2022-09-13 / 19:20
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هبة بريس _ الرباط

عينت وزيرة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور كاتبة عامة جديدة بالنيابة بوزارتها، وذلك في إطار الدينامية الجديدة التي أطلقتها بالوزارة.

وكشفت مصادر جريدة “هبة بريس” أن الأمر يتعلق بسارة العمراني، وهي مديرة الدراسات، والتواصل والشراكات والأنظمة المعلوماتية. كما أنها قضت أزيد من سبعة سنوات بنفس الوزارة بعد خبرة طويلة في مناصب المسؤولية بوزارة الصناعة والتجارة.

وتبلغ الكاتبة العامة بالنيابة لوزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، سارة العمراني، من السن 38 سنة، وسبق لها وأن شارك في إعداد برنامج المغرب الرقمي كما شغلت منصب رئيسة المشروع بالوزارة نفسها.

ويشار أيضاً أن سارة العمراني مهندسة دولة، كما شغلت رئيسة مشروع بالوكالة الخاصة طنجة المتوسط.

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