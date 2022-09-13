العرض ما قبل الأول للفيلم المغربي “الشطاح” بمهرجان طنجة للفيلم

نجلاء مزيان

من المرتقب أن يكون العرض ما قبل الأول للفيلم المغربي الشطاح، ضمن فعاليات المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للفيلم بطنجة.

و يحكي الفيلم قصة شاب يدعى ربيع ابن إمام، يرتبط مصيره بفرقة للغناء الشعبي، حيث يجد نفسه مجبرا على العمل معهم رغم اختلاف أفكارهم وتوجهاتهم.

و تعود فكرة الفيلم للمرحوم حسن لطفي فوطة، اقتبسها وطورها الاستاذ يوسف أيت منصور الذي شارك أيضا في كتابة السيناريو، رفقة السيناريست مهدي عبوبي والمخرج لطفي أيت الجاوي.

و يشار أن الفيلم من بطولة كل من عبد الإله رشيد، بنعيسى الجراري، جمال لعبابسي، زهور السليماني، عبد اللطيف شوقي، أسماء الخمليشي، أيوب أبو النصر، جواد السايح، المسيح، محمد اللوشكي، جواد قنانة، واميمة الباعزية، بالإضافة إلى عودة المقتدر مصطفى تاه تاه كضيف شرف.

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