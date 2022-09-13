“تويتر”: أسباب ماسك لإلغاء صفقة الاستحواذ “باطلة وجائرة”

هبة بريس - وكالات

قالت شركة ”تويتر“، إن أموالا دفعتها لمقدم بلاغ ضدها لا تنتهك أي بنود في صفقة شرائها بمبلغ 44 مليار دولار المبرمة مع إيلون ماسك، أغنى رجل في العالم، بعد أن بذل الملياردير الأمريكي محاولة جديدة لإلغاء الصفقة.

وفي خطاب إلى ”تويتر“ يوم الجمعة الماضي، قال محامو ماسك إن تقاعس ”تويتر“ عن الحصول على موافقته قبل دفع مبلغ 7.75 مليون دولار إلى مقدم البلاغ بيتر زاتكو والمحامين عنه انتهك اتفاق الاستحواذ، الذي يقيد متى يمكن لـ“تويتر“ سداد مثل هذه المدفوعات.

ورد محامو ”تويتر“ الإثنين قائلين إن هذا التسبيب من ماسك للانسحاب من الصفقة ”باطل وجائر“.

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