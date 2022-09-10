الأكبر في تاريخ البلاد.. ألمانيا تضبط 200 كلغ من مخدر الهيروين

2022-09-10 / 12:17
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هبة بريس - وكالات

أفاد الادعاء الألماني، الجمعة، بضبط أكبر كمية مخدرات في تاريخ البلاد مصدرها إيران.

وأكد الادعاء الألماني اعتقال 4 أشخاص أحدهم إيراني بعد ضبط أكبر كمية مخدرات مصدرها إيران.

وقال ممثلون للادعاء في ألمانيا، الجمعة، وفق ما أوردته وكالة رويترز، إن أربعة اعتُقلوا بعد أن نفذت الشرطة أكبر ضبطية لمخدر الهيروين في تاريخ البلاد، إذ صادرت نحو 700 كيلوغرام في إطار عملية أمنية ضد عصابة لتهريب المخدرات من إيران.

وضبطت السلطات هذه الكمية من المخدرات في مدينة هامبورغ الساحلية في نهاية أغسطس. ونفذت الشرطة الاعتقالات خلال يوم الخميس بعد أن فتشت عشر بنايات في مدينتي دريسدن وكيمنتس في هامبورغ وفي هولندا.

وصادرت الشرطة وثائق وأجهزة كمبيوتر محمولة وهواتف ذكية ومركبات.

والمعتقلون هم رجل يحمل الجنسيتين التركية والصربية في الأربعين من العمر ويُشتبه في أنه زعيم العصابة، وإيراني يبلغ من العمر 35 عاما في هولندا، وألماني يبلغ من العمر 54 عاما يشتبه في أنه استخدم مزرعته وموارده لنقل المخدرات، ووسيط تركي يبلغ من العمر 53 عاما.

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