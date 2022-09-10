بسبب “تمريرة خاطئة”.. مبابي “يوبخ” حكيمي

هبة بريس - وكالات

انتشر مقطع فيديو للنجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وهو يوبخ زميله المغربي أشرف حكيمي في غرفة تبديل الملابس في الموسم الماضي.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ فقد ظهر مبابي في غرفة الملابس من مقطع فيديو له في محادثة صريحة مع الظهير الأيمن أشرف حكيمي أثناء خروجهما من غرفة تبديل الملابس.

وانتشر مقطع الفيديو على موقع ”تويتر“، ويبدو أن الحوار بين مبابي وحكيمي جاء بعد تمريرة غير صحيحة من اللاعب المغربي في الشوط الأول مباراة إحدى المباريات.

ويقول مبابي: ”أقسم لكم بمشاهدة الفيديو“، ليرد عليه حكيمي: إذا كان الأمر كذلك، فأنا آسف“.

لكن مبابي رد بالقول: ”لا يكفي أن تكون آسفًا، قدّم كرة جيدة!“

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0