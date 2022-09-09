بحضور المغرب …الجيش الإسرائيلي يعقد مؤتمرا حول الأبتكار العملياتي

2022-09-09 / 22:54
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هبة بريس _ الرباط

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الخميس إنه سيعقد مؤتمرا حول “الابتكار العملياتي” في مقره في تل أبيب الأسبوع المقبل.

وأضاف الجيش إنه من المتوقع أن تشارك وفود عسكرية من 25 دولة، وأن تسعة منها سترسل تسعة قادة عسكريين، للمشاركة في المؤتمر الذي سوف يستغرق أسبوعا، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” في موقعها الإلكتروني.

وتابع أن المؤتمر “سيمكن من تعميق التعاون في مجالات الاستراتيجية والدفاع، وكذلك لتوسيع التعلم المتبادل المتعمق والتعاون الدولي عند تطوير وتشغيل القدرات العسكرية”.

وذكر البيان: “يعد المؤتمر علامة فارقة إضافية في تعزيز التعاون بين جيش الدفاع الإسرائيلي ودول أخرى في جميع أنحاء العالم وكذلك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين”.

وتشمل الدول المشاركة الولايات المتحدة واليونان وقبرص وفنلندا وبولندا وإيطاليا والمغرب وجمهورية التشيك والهند وألمانيا وهولندا والمملكة المتحدة وسلوفاكيا والمجر وفرنسا وكندا وأستراليا بالإضافة إلى الناتو.

واستطرد البيان أن المغرب من بين الدول التي سترسل قائد جيشها، بلخير الفاروق، الذي استضاف رئيس الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في يوليو الماضي.

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