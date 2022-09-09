“شاطارا” تحصد الجائزة الكبرى.. و أمين ناسور لهبة بريس “هذا إنجاز تاريخي”

نجلاء مزيان

حصد العرض المسرحي “شاطارا”، أمس الخميس، خلال حفل اختتام الدورة 29 لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، -حصد- الجائزة الكبرى كأفضل عرض مسرحي مُتكامل.

و بدوره، انتزع مخرج المسرحية أمين ناسور جائزة أحسن إخراج، إلى جانب جائزة الأداء الجماعي مناصفة مع عرض “هلاوس”من مصر.

و في هذا الصدد قال المخرج المسرحي أمين ناسور في تصريحه لجريدة هبة بريس الالكترونية:” حقق المسرح المغربي إنجاز تاريخي غير مسبوق في المهرجان الدولي للمسرح التجريبي بالقاهرة، بحيث أنها أول مشاركة في المسابقة الرسمية لفرقة مغربية “ثفسوين”.

و استرسل قائلا :” مسرحية تحصد ثلاث جوائز مهمة في المهرجان، هو فخر كبير و اعتزاز و إنجاز مهم للمسرح المغربي، و هذا جاء نتيجة مجهود كبير من طرف فريق طموح، تجمعه علاقة إنسانية قوية، و كذا علاقة فنية”.

و أضاف :” هذا العرض جاء كتتويج لثلاثية مع فرقة “ثفسوين”، مشيرا أن :” العرض حظي بإشادة الجمهور المصري و العربي، كما أنه تتويج من طرف لجنة مهمة ضمت مسرحيين من مختلف الدول”.

و عن إحساسه، أعرب ذات المتحدث عن سعادته الكبيرة مؤكدا على أنه تتويج مستحق و بداية لإنجازات أخرى بالمسرح المغربي.

و في سياق متصل، نشرت الفنانة المغربية مونية المكيمل عبر حسابها الرسمي بموقع “انستقرام” تدوينة مطولة جاءت كالتالي :”ألف مبروك للمغرب وللمغاربة هاد الجوائز

في أول عرض ليا فمسرحية شاطارا كنترشح لجائزة أفضل تشخيص، وهذا تكريم واهداء لصديقتي وزميلتي أمال بنحدو”.

و أضافت :” في أول مشاركة للمغرب فالمسابقة الرسمية فمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته29, المملكة المغربية تنتزع الجائزة الكبرى للمهرجان وخويا وصديقي الفنان المتمكن أمين نسور ينتزع جائزة أحسن إخراج عن جدارة واستحقاق”.

و اختتمت تدوينتها قائلة:” بلاتي فين غاديين مزال ماكملتش المغرب خدا جائزة أفضل انسجام جماعي، يالله سمعوني شي هيهو مبروك علينا هادي البداية مزال مزال”.

و فور إعلان خبر التتويج ضجت منصات التواصل الاجتماعي ب”بوستات” التهاني والتبريكات من طرف زملائهم الفنانين، المخرجين، النقاد، و كذا النشطاء.

و الجدير بالذكر أن مسرحية “شاطارا”، من تأليف الكاتب المسرحي سعيد أبرنوص، فيما وضع السينوغرافيا طارق الربح، و أشرف على الدراماتورجيا والإخراج الفنان و المخرج المسرحي أمين ناسور.

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