Manchester United's Portuguese striker Cristiano Ronaldo (L) and Manchester United's Portuguese midfielder Bruno Fernandes react after conceding a goal during the UEFA Europa League Group E football match between Manchester United and Real Sociedad, at Old Trafford stadium, in Manchester, on September 8, 2022. (Photo by Oli SCARFF / AFP)

بريطانيا.. إلغاء مباريات رياضية احتراما لوفاة الملكة اليزابيث

2022-09-08 / 23:27
0
هبة بريس _ متابعة

ألغيت أحداث رياضية عديدة في بريطانيا احتراما لوفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما الخميس.

وكان رد فعل منظمي بطولة BMW PGA للغولف على إعلان وفاة الملكة، هو تعليق اللعب فورا، فيما كان العديد من اللاعبين في الملعب في وينتورث. وستغلق مرافق الدورة التدريبية الجمعة.

وألغى مجلس الكريكيت في إنكلترا وويلز مباراة الجمعة بين إنكلترا وجنوب إفريقيا في الملعب البيضاوي. وعلقت اجتماعات سباق الخيل في بريطانيا ليل الخميس والجمعة، حيث أراد مجلس الإدارة “تذكر حياتها الاستثنائية ومساهمتها في رياضتنا وأمتنا”.

وألغيت مباريات الرغبي المحلية في إنكلترا واسكتلندا الخميس، ولن تجري المباريات خلال عطلة نهاية الأسبوع أيضا. كما ألغيت مرحلة الجمعة في جولة الدراجات في بريطانيا، مع اتخاذ قرار بشأن المرحلتين الأخيرتين خلال عطلة نهاية الأسبوع في الوقت المناسب.

وقدم الدوري الممتاز احترامه للعائلة المالكة، قائلا إنه “حزين للغاية” لسماع وفاة الملكة. ولم يذكر على الفور ما إذا كانت المباريات ستقام في نهاية هذا الأسبوع.

وألغى الدوري الإنكليزي لكرة القدم، الذي يدير الأقسام الثلاثة تحت الدوري الإنكليزي الممتاز، مبارياته التي كان من المقرر أن تقام مساء الجمعة. وقال إنه سيتم اتخاذ قرار صباح الجمعة بشأن مباريات نهاية الأسبوع بعد مناقشات مع الحكومة البريطانية والمسؤولين الرياضيين.

وجرت مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي ضد ريال سوسيداد بعد ساعات من إعلان وفاة الملكة. وكانت هناك دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة في أولد ترافورد، حيث ارتدى الفريقان شارات سوداء وخفضت الأعلام في الملعب إلى نصف طاقم العمل كعلامة على الاحترام. ولم تكن هناك موسيقى قبل المباراة، وأغلقت لوحات الإعلانات الرقمية في جميع أنحاء الملعب. وكانت هناك دقيقة صمت في المباريات الأوروبية الأخرى التي تشارك فيها فرق بريطانية، مثل أرسنال ووست هام وهارتس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فضائح في عهد الملكة إليزابيث

فضائح في عهد الملكة إليزابيث

2022-09-08 / 23:08
Photo of زعماء وقادة العالم يقدمون التعازي في وفاة الملكة إليزابيث

زعماء وقادة العالم يقدمون التعازي في وفاة الملكة إليزابيث

2022-09-08 / 20:33
Photo of بريطانيا تعلن الحداد العام لمدة 10 أيام على وفاة الملكة إليزابيث

بريطانيا تعلن الحداد العام لمدة 10 أيام على وفاة…

2022-09-08 / 20:13
Photo of ملك بريطانيا الجديد : وفاة الملكة إليزابيث لحظة “حزن شديد” لي وللعائلة

ملك بريطانيا الجديد : وفاة الملكة إليزابيث لحظة “حزن…

2022-09-08 / 19:45
Photo of الرئيس الجزائري يجري تعديلا وزاريا يشمل حقائب بينها الداخلية

الرئيس الجزائري يجري تعديلا وزاريا يشمل حقائب بينها الداخلية

2022-09-08 / 19:37
Photo of البيت الأبيض يعزي بوفاة الملكة إليزابيث

البيت الأبيض يعزي بوفاة الملكة إليزابيث

2022-09-08 / 19:29
Photo of وفاة الملكة إليزابيث الثانية.. وتشارلز يخلفها على عرش بريطانيا

وفاة الملكة إليزابيث الثانية.. وتشارلز يخلفها على عرش بريطانيا

2022-09-08 / 18:48
Photo of قصر باكينغهام: وضع الملكة إليزابيث الثانية تحت المراقبة الطبية

قصر باكينغهام: وضع الملكة إليزابيث الثانية تحت المراقبة الطبية

2022-09-08 / 16:04

وزراء خارجية دول الخليج يؤكدون ضرورة التزام إيران باحترام…

2022-09-08 / 11:00
Photo of حادث الطعن بكندا.. وفاة المتهم الثاني بعد توقيفه

حادث الطعن بكندا.. وفاة المتهم الثاني بعد توقيفه

2022-09-08 / 09:37

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق