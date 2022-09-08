بريطانيا.. إلغاء مباريات رياضية احتراما لوفاة الملكة اليزابيث

هبة بريس _ متابعة

ألغيت أحداث رياضية عديدة في بريطانيا احتراما لوفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما الخميس.

وكان رد فعل منظمي بطولة BMW PGA للغولف على إعلان وفاة الملكة، هو تعليق اللعب فورا، فيما كان العديد من اللاعبين في الملعب في وينتورث. وستغلق مرافق الدورة التدريبية الجمعة.

وألغى مجلس الكريكيت في إنكلترا وويلز مباراة الجمعة بين إنكلترا وجنوب إفريقيا في الملعب البيضاوي. وعلقت اجتماعات سباق الخيل في بريطانيا ليل الخميس والجمعة، حيث أراد مجلس الإدارة “تذكر حياتها الاستثنائية ومساهمتها في رياضتنا وأمتنا”.

وألغيت مباريات الرغبي المحلية في إنكلترا واسكتلندا الخميس، ولن تجري المباريات خلال عطلة نهاية الأسبوع أيضا. كما ألغيت مرحلة الجمعة في جولة الدراجات في بريطانيا، مع اتخاذ قرار بشأن المرحلتين الأخيرتين خلال عطلة نهاية الأسبوع في الوقت المناسب.

وقدم الدوري الممتاز احترامه للعائلة المالكة، قائلا إنه “حزين للغاية” لسماع وفاة الملكة. ولم يذكر على الفور ما إذا كانت المباريات ستقام في نهاية هذا الأسبوع.

وألغى الدوري الإنكليزي لكرة القدم، الذي يدير الأقسام الثلاثة تحت الدوري الإنكليزي الممتاز، مبارياته التي كان من المقرر أن تقام مساء الجمعة. وقال إنه سيتم اتخاذ قرار صباح الجمعة بشأن مباريات نهاية الأسبوع بعد مناقشات مع الحكومة البريطانية والمسؤولين الرياضيين.

وجرت مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي ضد ريال سوسيداد بعد ساعات من إعلان وفاة الملكة. وكانت هناك دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة في أولد ترافورد، حيث ارتدى الفريقان شارات سوداء وخفضت الأعلام في الملعب إلى نصف طاقم العمل كعلامة على الاحترام. ولم تكن هناك موسيقى قبل المباراة، وأغلقت لوحات الإعلانات الرقمية في جميع أنحاء الملعب. وكانت هناك دقيقة صمت في المباريات الأوروبية الأخرى التي تشارك فيها فرق بريطانية، مثل أرسنال ووست هام وهارتس.

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