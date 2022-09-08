رسميا.. غراهام بوتر مدربا جديدا لتشيلسي

2022-09-08 / 17:46
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هبة بريس - وكالات

أعلن نادي تشيلسي اليوم الخميس تعيين الإنجليزي غراهام بوتر مدرب برايتون السابق، مديرا فنيا للفريق اللندني خلفا للألماني توماس توخيل الذي أقيل بشكل مفاجئ.

وأصدر تشيلسي بيانا عبر موقعه الرسمي جاء فيه: “يسر نادي تشيلسي أن يرحب بغراهام بوتر مدربا جديدا لنا بعقد مدته خمس سنوات لجلب كرة القدم التقدمية وتدريبه المبتكر إلى النادي”.

وأكد تشيلسي في بيانه على أن بوتر البالغ عمره 47 عاما، سيتولى المسؤولية الفنية لـ”البلوز” على الفور، وذلك بعد فسخ تعاقده مع فريقه السابق برايتون.

ولفت بوتر الأنظار بسبب أسلوبه الهجومي الجذاب الذي سمح لبرايتون في أن يكون رابعا بعد ست مراحل على انطلاق الموسم الجديد من الدوري الممتاز، بفارق نقطتين فقط عن أرسنال المتصدر وثلاث عن تشيلسي السادس.

وسيعوض المدرب السابق لأوسترسوند السويدي وسوانسي سيتي الويلزي، في تدريب نادي تشيلسي، الألماني توخيل، الذي أقيل من منصبه أمس الأربعاء لسوء النتائج في مطلع الموسم الجديد بعد الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات الصيفية.

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