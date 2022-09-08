استئناف مباريات الجولة الثانية من البطولة الاحترافية بمواجهات قوية

2022-09-08 / 10:47
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هبة بريس ـ رياضة

تتواصل فعاليات الجولة الثانية من البطولة الاحترافية لكرة القدم في قسمها الأول بلقائين اثنين سيجريان مساء اليوم.

و سيواجه فريق شباب المحمدية ضيفه مولودية وجدة بداية من الساعة السادسة بملعب البشير بالمحمدية، فيما سيواجه فريق الشباب السالمي نظيره الفتح الرياضي في الساعة الثامنة و النصف بالملعب البلدي لبرشيد.

و سيبحث شباب المحمدية عن فوزه الثاني بعد الأول الذي حققه أمام أولمبيك خريبكة بهدف لصفر، فيما مولودية وجدة سيحاول تجاوز كبوة البداية و هزيمته أمام العساكر بعقر الدار.

أما الشباب السالمي المنتشي بفوزه على اتحاد طنجة في أولى الجولات، سيبحث عن النقاط الثلاث أمام الفتح الذي تعادل إيجابا بهدف لمثله في افتتاح البطولة أمام حامل لقب النسخة الماضية الوداد الرياضي.

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