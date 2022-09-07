الإثنين.. الركراكي يكشف عن لائحة الأسود لوديتي الشيلي والباراغواي

2022-09-07 / 17:33
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هبة بريس

يعقد الناخب الوطني، وليد الركراكي، يوم الإثنين القادم بسلا ،ندوة صحفية للإعلان عن أسماء اللاعبين ،الذين وجهت لهم الدعوة للمباراتين الوديتين اللتين ستخوضهما النخبة الوطنية ضد منتخبي الشيلي والباراغواي.

وأفادت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في بلاغ لها أن الندوة الصحفية ستنطلق بداية من الساعة 11 صباحا بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة ( سلا) .

ويجرى اللقاء الودي الأول أمام منتخب الشيلي يوم 23 شتنبر الحالي بمدينة برشلونة، فيما تقام المباراة الودية الثانية ضد منتخب الباراغواي يوم 27 من نفس الشهر في مدينة إشبيلية.

و تندرج المباراتان في إطار استعدادات المنتخب الوطني المغربي للمشاركة في مونديال قطر 2022 .

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تعليق واحد

  1. نادوا فقط على اللاعبين الجاهزين ولاتنادوا على لاعبي الثلاجة حتى لانرى وحيد في صورة وليد.هناك تشابه في الاسماء بين وحيد ووليد = حرف الحاء(وحيد) وحرف اللام(وليد). والايام ستبين لنا ذلك.

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