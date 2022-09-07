بشكل مفاجئ.. تشيلسي يقيل مدربه الألماني توماس توخيل

هبة بريس - وكالات

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم بشكل مفاجئ، اليوم الأربعاء، عن إقالة مدربه الألماني توماس توخل لسوء النتائج في مطلع الموسم الجديد بعد الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات الصيفية.

وجاء في بيان للنادي اللندني أنه « انفصل عن المدرب توماس توخل » في أعقاب الهزيمة أمام مضيفه دينامو زغرب الكرواتي 1-صفر، أمس الثلاثاء، في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ووصل توخل إلى تشلسي في يناير 2021 خلفا لفرانك لامبارد، حيث قاد الفريق بعد أشهر فقط إلى لقب دوري الأبطال على حساب مانشستر سيتي في النهائي.

ويحتل « البلوز » المركز السادس في الدوري الممتاز بعد ثلاثة انتصارات، تعادل وخسارتين.

وتابع النادي في البيان « سيحظى توماس عن جدارة بمكانة في تاريخ تشلسي بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية في الفترة التي قضاها هنا ».

وأضاف « بعد 100 يوم على تولي المجموعة المالكة الجديدة إدارة النادي، ومع استمرارها في العمل الجاد للمضي قدما، يعتقد المالكون الجدد أن هذا هو الوقت المناسب لإجراء هذه الخطوة ».

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