مخالفات السير تضخ أزيد من 8 ملايين درهم في خزينة الدولة

هبة بريس _ الرباط

لقي 14 شخصا مصرعهم، وأصيب 2106 آخرون بجروح، إصابات 74 منهم بليغة، في 1544 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 29 غشت إلى 4 شتنبر 2022.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 46 ألفا و475 مخالفة، وإنجاز 7267 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 39 ألفا و208 غرامات صلحية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين و451 ألفا و225 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4901 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7267 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 350 مركبة.

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