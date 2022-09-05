ميديابارت….الداخلية الفرنسية تستعد لطرد أئمة مغاربة

هبة بريس _ الرباط

قالت تقارير إعلامية إن وزارة الداخلية الفرنسية تستعد لطرد أئمة مغاربة آخرين .

ووفقا لصحيفة “ميديابارت” الفرنسية، فإنه وبعد ثلاثة أيام من صدور قرار مجلس الدولة المصادقة على طرد الإمام حسن إكويسن (مغربي الجنسية)، كشف وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، عن جزء من برنامجه على الهواء مباشرة من مكاتب المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI).

وقال دارمانين: “هل هناك أئمة إيكويوسن آخرون؟ الجواب هو نعم”، مشيرًا إلى أن هناك عمل بالفعل على صياغة “قائمة” بـ “الدعاة”، أو رؤساء المراكز والجمعيات المحرضين، لافتا إلى أنهم “أقل من مائة شخص”، مشددا على أنهم سوف يلقون نفس المصير.

وقال وزير الدّاخلية الفرنسي: “إن الحصول على الجنسية الفرنسية والإقامة في هذا البلد لسنوات لا يعني أننا سنتسامح مع المتطرفين”، مضيفا: “سنعمل على طردهم ولدينا لائحة جاهزة بأسمائهم”.

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