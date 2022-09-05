معهد يصدر تقريرا حولى نمو التبادل التجاري بين إسرائيل والمغرب

2022-09-05 / 18:15
7
هبة بريس _ الرباط

قال معهد اتفاقات أبراهام للسلام، في تقرير حديث، إن التجارة بين إسرائيل و المغرب ارتفعت خلال شهر يوليو الماضي إلى مستويات مهمة مقارنة بأرقام العام الماضي.

وأضاف المعهد – وهو منظمة أميركية تهدف لتعزيز اتفاقيات أبراهام للسلام بين إسرائيل وعدة دول عربية – أن حجم التجارة بين إسرائيل والمغرب بلغ 4.7 مليون دولار في يوليو 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 213 في المئة في التجارة اعتبارا من يوليو 2021.

وفي الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، ارتفعت التجارة الثنائية إلى 24.3 مليون دولار، ما يشكل زيادة بنسبة 16 بالمئة في التجارة مقارنة بالأشهر السبعة الأولى من 2021.

ووقّع المغرب في فبراير اتفاقاً للتعاون الاقتصادي يطمح من خلاله البلدان الساعيان لتعزيز علاقاتهما إلى زيادة قيمة التبادلات التجارية بينهما أربعة أضعاف لتصل إلى نصف مليار دولار سنوياً.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الOCP : رقم معاملات زاد عن 56 مليار درهم

الOCP : رقم معاملات زاد عن 56 مليار درهم

2022-09-05 / 18:26
Photo of الدار البيضاء تحتضن المنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي

الدار البيضاء تحتضن المنتدى الاقتصادي الموريتاني المغربي

2022-09-05 / 12:41
Photo of للمرة الأولى منذ عشرين عاما .. الأورو دون 0,99 دولار

للمرة الأولى منذ عشرين عاما .. الأورو دون 0,99…

2022-09-05 / 11:43
Photo of بلغ 676 ألف طن.. ارتفاع حجم الانتاج السمكي ب17%

بلغ 676 ألف طن.. ارتفاع حجم الانتاج السمكي ب17%

2022-09-05 / 09:36
Photo of سعر الدرهم ينخفض مقابل اليورو والدولار

سعر الدرهم ينخفض مقابل اليورو والدولار

2022-09-04 / 15:11
Photo of بورصة تل أبيب تنظم مؤتمراً يناقش تطوير العلاقات التجارية مع المغرب

بورصة تل أبيب تنظم مؤتمراً يناقش تطوير العلاقات التجارية…

2022-09-04 / 11:16
Photo of الفاو: نتوقع انخفاض الإنتاج العالمي للحبوب بمقدار 38,9 ملايين طن

الفاو: نتوقع انخفاض الإنتاج العالمي للحبوب بمقدار 38,9 ملايين…

2022-09-03 / 10:52
Photo of بنعلي : التزام المغرب بالانتقال الطاقي “خيار سياسي استباقي”

بنعلي : التزام المغرب بالانتقال الطاقي “خيار سياسي استباقي”

2022-09-02 / 23:45
Photo of بنخضرة: أنبوب الغاز المغربي النيجيري مشروع هيكلي بأهداف متعددة

بنخضرة: أنبوب الغاز المغربي النيجيري مشروع هيكلي بأهداف متعددة

2022-09-02 / 12:19
Photo of مجلس المنافسة: أزمة الوباء لم تبطئ ديناميكيات التركيزات الاقتصادية

مجلس المنافسة: أزمة الوباء لم تبطئ ديناميكيات التركيزات الاقتصادية

2022-09-02 / 10:27

‫7 تعليقات

  3. تعتبر هذه الاتفاقيات مكسبا لكلا البلدين من حيث تبادل الخبرات والتجارب التجارية الشيء الذي سيساهم في تقوية إقتصاد البلدين

  4. بنى المغرب علاقات متينة وطيبة مع كثير من الدول خولته الدخول معها في شراكات ومعاملات في قطاعات متنوعة وهذا يعتبر مكسبا مهما لتنمية بلادنا.

  5. بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة حقق المغرب مكانة قوية جعلت منه الشريك الأفضل للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات متعددة

  6. نهج صاحب الجلالة نصره الله سياسة تنموية جعلت من المغرب شريكا استراتيجيا مناسبا في قطاعات عدة.

  7. لدى المغرب بنية تحتية قوية تتمثل في موانئ تجارية ومطارات دولية وكذلك موقع استراتيجي مهم جعلت منه الشريك الأنسب لجميع المعاملات على جميع الأصعدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق