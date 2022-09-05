فرنسا: وزير الداخلية يستعد لطرد أئمة مسلمين من البلاد

2022-09-05 / 09:24
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هبة بريس - وكالات

كشف موقع “ميديا بارت” الفرنسي، أن وزير الداخلية الفرنسي يعمل على إعداد قائمة تضم رجال دين مسلمين يخطط لإبعادهم من البلاد بعد أن اتهم بالفشل في ترحيل الإمام حسن إيكويسن، الذي تحول إلى “عدو للجمهورية”.

وأشار الموقع الى أن جيرالد دارمانان يبدو وكأنه حدد عدداً من الأئمة الذين سيسعى لاستبعادهم، من ضمنهم الرئيس الأسبق لاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، الحليف التاريخي لوزارة الداخلية، حسب ميديا بارت.

وتساءل التقرير عن هوية الهدف المقبل، مشيرا إلى ما كشفه دارمانان في ظهور إعلامي، الجمعة الماضية، من أن وزارته تعمل بالفعل على صياغة “قائمة” تشمل “أقل من 100 شخص”، بينهم دعاة ورؤساء جمعيات، قد يعانون مصير إيكويسن نفسه، حسب الوزير.

ولفت إلى أن دارمانان رحب بحكم مجلس الدولة الذي جعل من الممكن طلب طرد شخص حتى لو كان مولودا في فرنسا ومتزوجا فيها ولديه أطفال، مما يفتح الباب للبت في قضايا مماثلة. وأوضح أن “734 أجنبيا متطرفا” تم طردهم منذ انتخاب الرئيس إيمانويل ماكرون، بينهم “72 في الأشهر السبعة الماضية”.

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