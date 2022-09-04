الكاتب العام لعمالة مكناس يشرف على تنصيب رجال السلطة الجدد

ع محياوي – هبة بريس

أشرف الكاتب العام على عمالة إقليم مكناس الذي ينوب عن العامل عبد الغني الصبار ، اليوم السبت 03 شتنبر الجاري، بمقر العمالة، على تنصيب رجال السلطة الذين شملتهم الحركة الانتقالية التي أعلنت عنها وزارة الداخلية مؤخرا، بحضور المسؤولين الأمنيين ومنتخبي الإقليم وممثلي هيئات المجتمع المدني.

وفي كلمة بالمناسبة، أوضح السيد الكاتب العام لعمالة مكناس، الذي ترأس حفل التنصيب، أن مهام رجال السلطة بصفة عامة تعد من اللبنات الأساسية في المجهود التنموي الذي يتم بذله على مستوى الإقليم في كل المجالات خاصة الاقتصادية منها والاجتماعية.

وأضاف السيد الكاتب العام، أن هذا الأمر لا يمكن أن يتأتى إلا من خلال مقاربة قائمة على التتبع اليومي والميداني لمختلف المشاريع والمبادرات التي تكتسي أهمية قصوى لدى المواطن والتي تروم في مجملها تسهيل ولوجه لكافة الخدمات الاجتماعية التي تضمن كرامته.

وتابع ذات المسؤول ، وهو الأمر الذي لا يمكن أن يتأتى بأي حال من الأحوال دون نكران الذات ونسج علاقات التنسيق والتكامل بين السلطات المحلية ومختلف المصالح الممثلة محليا في إطار عملها اليومي الذي ينبغي أن يكون شعاره الأساسي خدمة المواطن.

وفي هذا الصدد، دعا الكاتب العام “رؤساء المصالح الأمنية والخارجية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني إلى مؤازرة السادة رجال السلطة في عملهم ومساعدتهم على الاضطلاع بالمهام المسندة إليهم.

حضر حفل التنصيب، عدد من المسؤولين بالمدينة، إلى جانب رجال السلطة ومسؤولي المصالح الأمنية والمنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية ورئيس المجلس البلدي لمدينة مكناس باحجي .

وجاءت أسماء ومهام رجال السلطة الجدد الذين إلتحقوا بإقليم مكناس كالتالي :

السيد سعيد بشيشي ، رئيس قسم الشؤون الداخلية .

السيد خالد، بابو رئيس المنطقة الحضرية المكلف بالتنسيق الجماعي .

السيد خالد غلام ، رئيس المنطقة الحضرية حمرية .

السيد مولاي احمد المجاني، رئيس المنطقة الحضرية المنزه

السيد علي بيدا، رئيس المنطقة الحضرية مرجان

السيد محمد بالكبير، باشا المشور ستينية .

السيد عبد السلام الهزهاز، باشا مدينة مولاي ادريس .

السيد محمد استيتو، باشا تولال .

السيد رشيد كريمي، رئيس دائرة زرهون

السيد رشيد عسال، رئيس دائرة عين عرمة

السيد حفيظ دعموش، قائد الملحقة الإدارية الثانية .

السيد عبد الرحيم بالقايد، قائد الدائرة الثالثة

السيد عبد الله عداد، قائد الدائرة السادسة

السيد عادل بوراس، قائد الدائرة العاشرة

السيد بلعيد ، قائد الملحقة الثانية عشرة

السيد اشرف مأمون، قائد الملحقة الخامسة عشر

السيد مراد بوليف، قائد الملحقة السادسة عشر

السيد نبيل الساطوري، البستان الملحقة الإدارية باشوية ويسلان

السيد مبارك الحسناوي ، المسيرة باشوية ويسلان

السيد عمر عناك، قائد قيادة عين عرمة

السيد منير بالحسن ، قائد قيادة عين الجمعة

السيد عبد الوهاب العميدي، قائد قيادة مجاط

السيد منير المسعودي، قائد قيادة المهاية

السيد عبد الإله الغساتي قائد قيادة الدخيسة.

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