قوارب الموت تفجع عائلات بالفقية بنصالح

هبة بريس _ الرباط

علم من مصادر جيدة الإطلاع بأن العشرات من أبناء إقليم الفقيه بنصالح لقوا حتفهم غرقا في مياه الأطلسي بينما كانوا يحاولون العبور إلى الضفة الأوروبية على متن قارب مطاطي.

وقالت نفس المصادر” إن القارب انطلق من سواحل الدار البيضاء وكان على متنه أزيد من 46 شخصا معظمهم من إقليم الفقيه بنصالح، قبل أن ينقلب بسبب اشتعال النيران في محركه،

وأوضحت المصادر أن عدد الضحايا لا يزال غير معروف، مشيرة إلى أن الضحايا الذين عثر عليهم وتم دفنهم بضواحي سوق السبت لا يتجاوز 3 أشخاص

وأضافت المصادر نفسها أن عددا قليلا ممن كانوا على متن القارب نجوا بأعجوبة، ما ساهم في نقل الخبر بسرعة إلى باقي الأهالي بالإقليم.

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