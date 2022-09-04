قوارب الموت تفجع عائلات بالفقية بنصالح
هبة بريس _ الرباط
علم من مصادر جيدة الإطلاع بأن العشرات من أبناء إقليم الفقيه بنصالح لقوا حتفهم غرقا في مياه الأطلسي بينما كانوا يحاولون العبور إلى الضفة الأوروبية على متن قارب مطاطي.
وقالت نفس المصادر” إن القارب انطلق من سواحل الدار البيضاء وكان على متنه أزيد من 46 شخصا معظمهم من إقليم الفقيه بنصالح، قبل أن ينقلب بسبب اشتعال النيران في محركه،
وأوضحت المصادر أن عدد الضحايا لا يزال غير معروف، مشيرة إلى أن الضحايا الذين عثر عليهم وتم دفنهم بضواحي سوق السبت لا يتجاوز 3 أشخاص
وأضافت المصادر نفسها أن عددا قليلا ممن كانوا على متن القارب نجوا بأعجوبة، ما ساهم في نقل الخبر بسرعة إلى باقي الأهالي بالإقليم.
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10 تعليقات
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون هانحن نلاحظ مرة أخرى وإعادة السيناريوهات المتعلقة بمخاطر الهجرية السرية عبر قوارب الموت التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين وشباب وكذالك نساء..
إنها ظروف العيش في المغرب وخاصة الأزمة الإقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي حالياً ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
يجب على السلطات الأمنية أن تقوم بالحد من ظاهرة الهجرة السرية عبر قوارب الموت وعلى الحكومة أن تجد حلا مناسبا للحد منها وذالك الى تكثير ورشات عمل ووظائف تقل شيئا ما من البطالة..
هناك من من تنجح له الهجرة السرية رغم المعانات ومنهم من يموت غرقا يأكله الحوت الأزرق ويضحون بحياتهم من أجل لقمة العيش ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ وياترى من المسؤول عن هؤلاء الضحايا الأبرياء الذين لاذنب لهم..
يؤلمنا سماع هذا الخبر المحزن والمؤلم ونتمنى من الحكومة أن تراعي بجدية متطلبات الشباب العاطل والحاصل على ديبلومات ودراسات عليا وهذا ما يجعلهم يضحون بانفسهم في قوارب الموت ولا يهمهم أي شيء سوى أن ينقذونا اهاليهم من الفقر والهشاشة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
تكون ضربة حظ لمن نجى من الموت بأعجوبة والأخرين لاحولة ولاقوة لهم إلا بالله العلي العظيم ونقول لعائلتهم إن لله وإن إليه راجعون تغمدهم الله برحمته الواسعة..
إنهم يخاطرون بارواحهم قاصرين وشباب وكذالك نساء للبلوغ الى أوروبا من أجل بحث عن عمل تنهيه من عتبة الفقر والهشاشة والتشرد في بلاده التي لحد الآن لم تجد لهم فرص عمل ووظائف تقل شيئا من البطالة والهجرة السرية عبر قوارب الموت…..
متى ستنتهي هذه الظاهرة التي يذهب ضحايا الابرياء القاصرين وشباب في الهجرة السرية عبر قوارب الموت ؟؟؟؟؟؟ سؤال يتطلب إجابته وعدم السكوت عليه.
لو كان المغرب يوفر لهم فرص عمل ووظائف في الإدارات العمومية والتعليمية بدون ميز عنصري لذهبوا إلى قوارب الموت ويضحي بانفسهم ويأكلهم الحوت الأزرق…حسبي الله ونعم الوكيل.
لو كنت فعلا في مكانهم لفعلت مثلهم لأن المغرب أصلا يشغل الطبقة البورجوازية ويفظلها على الطبقة الفقيرة والكادحة المقهورة التي ضربها الزمن والحكومة تريد مصالحها فوق كل شيء وهذا ما يجعلهم يضحون بانفسهم..