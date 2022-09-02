موفد الأمم المتحدة في الجزائر للقاء مسؤولين من جبهة بوليساريو

هبة بريس _ الرباط

يتوجه مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصحراء المغربية ستيفان دي ميستورا إلى تندوف الجمعة، للقاء مسؤولين في جبهة بوليساريو على ما أفادت ناطقة باسم الأمم المتحدة.

وقالت إري كانيكو “في إطار سلسلة من الزيارات للقاء كل الأطراف في المنطقة” يتوجه المبعوث الأممي “إلى تندوف اليوم (الجمعة) للقاء مسؤولين في جبهة بوليساريو”.

وأضافت الناطقة “يتطلع المبعوث إلى تعميق المشاورات مع كل الأطراف المعنيين في محاولة للتقدم بشكل بناء على المسار السياسي في الصحراء” .

وأشارت إلى أن زيارات إقليمية أخرى “ستعلن في الوقت المناسب”.

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