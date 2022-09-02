بريطانيا.. إخلاء مطار هيثرو بسبب “حقيبة مشبوهة”

هبة بريس - وكالات

أصدرت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، بيانا يتعلق بحقيبة مشتبه في أمرها، تم العثور عليها داخل ‏مبنى صالة 2 في مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، وتسببت في إخلائها من المسافرين.‏

وقالت شرطة هيلينغدون في البيان إنه “تم استدعاء أفرادها للإبلاغ عن وجود حقيبة غير مراقبة في المبنى رقم 2 بمطار هيثرو، وتم إخلاء المنطقة كإجراء احترازي، وتم اعتبار العنصر غير مشبوه، وتم إلغاء الحادث”.

كما قال المتحدث باسم مطار هيثرو: “ردت فرقنا على عنصر مشتبه به محتمل في المبنى رقم 2 في وقت سابق اليوم، والذي اعتبرته الشرطة الآن غير مشبوه”، وفقا لصحيفة “ذا إندبندنت” البريطانية.

وتم إعادة فتح المبنى رقم 2 بمطار هيثرو في الوقت الحالي، بعد أن إخلائه من الركاب مؤقتا كإجراء احترازي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0