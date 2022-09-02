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برلمانية تسائل وزير الداخلية عن المسؤولية الأمنية في حرائق تغجيجت

2022-09-02 / 13:19
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

وجهت البرلمانية فاطمة التامني، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية حول مصير التحقيقات الأمنية في حرائق واحة تغجيحت بإقليم كلميم.

وكشفت البرلمانية أن واحة تغجيحت تعرف إندلاع حرائق مهولة تسببت في خسائر جسيمة في أشجار النخيل بالمنطقة.

وبصرف النظر عن الأسباب المختلفة لاندلاع الحرائق، فإن بعض هذه الحرائق يشتبه أن تكون ناجمة عن فعل بشري تستدعي تحقيقات أمنية اعتبارا لكون حماية ممتلكات المواطنين إختصاص ومسؤولية للسلطات الأمنية والإدارية الموكول إليها، وفق خطط أمنية ناجعة، للوصول إلى من سولت له نفسه التسبب في هذه الكوارث سواء تقصيرا وإهمالا أو كيديا.

ويذكر أن واحة تغجيحت عرفت خلال الأسبوع المنصرم حريقا كارثيا أوقفت بالتزامن معه عناصر الدرك الملكي بتغجيجت أحد مروجي المخدرات وصانعي مسكر الماحيا بجنبات ضيعات النخيل وله علاقات واسعة ونافذة، قبل أن يتم إطلاق سراحه، الشيء الذي أثار جدلا واسعا عن جدية ونجاعة التحقيقات الأمنية ومصدر مسكر الماحيا في قرية محدودة جغرافيا وسكانيا ومجاليا.

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