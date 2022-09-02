برشلونة يعير الزلزولي إلى فريق أوساسونا بعد تجديد عقده

2022-09-02 / 12:05
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هبة بريس

جدد نادي برشلونة الإسباني عقد جناحه المغربي الدولي ،عبد الصمد الزلزولي، لعامين إضافيين حتى يونيو 2026 مع بند جزائي قيمته 200 مليون أورو، وأعاره إلى نادي أوساسونا حتى نهاية الموسم الحالي.

وأعلن نادي برشلونة في بيان أن إعارة الزلزولي إلى أوساسونا “لا تتضمن خيار شراء العقد”.

وتعاقد الفريق الكاتالوني مع الزلزولي (20 سنة) من نادي هيركوليس عام 2021 عندما كان في التاسعة عشرة من عمره بعد تألقه في صفوف فريقه في الدرجة الثالثة.

وخاض الزلزولي في صفوف الفريق الأول لبرشلونة 12 مباراة وسجل هدفه الرسمي الأول في المباراة ضد أوساسونا (2-2).

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