برلماني تونسي..موقف” قيس” من الصحراء يعقد الأوضاع بين البلدين
هبة بريس _ الرباط
قال البرلماني التونسي، النائب حاتم المليكي، إن الموقف التونسي التاريخي من قضية الصحراء هو “الحياد الإيجابي” حيث إنها تعتبرها قضية داخلية، مشددا على أن الرئاسة التونسية مطالبة بتوضيح الموقف بشكل أكبر، وما إن كان هناك أي تغير في موقف تونس.
وأضاف أن الموقف الحالي يرتبط ببعدين، الأول منهما يرتبط بالعلاقات الثنائية مع المغرب، والآخر يرتبط بالبعد الإقليمي في المنطقة.
وأشار إلى أن ردة الفعل المغربية كانت قوية لأسباب تعتبرها موضوعية، وأن زيادة غموض موقف الرئيس قيس سعيد من القضية الصحراوية يعقد الأوضاع بين البلدين. يقول الاخير لسبونتيك
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
3 تعليقات
انتهى الكلام مع قيس سعيد وباعت تونس موقفها بثمن رخيص جدا..
المغرب بشعبه وبملكه أسد في كل الأوقات والأزمان والواقف هي التي تحكم .الله الوطن الملك..
ماذا حركت تونس رغم استقبالها لزعيم الانفصاليين سوى خسرت علاقتها مع المغرب..