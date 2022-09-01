بايتاس: الحكومة منسجمة وهَمُّهَا الوحيد أن تكون عند حسن ظن الملك والمغاربة

هبة بريس - لبنى ابروك

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، وجود خلافات أو توترات بين مكونات الحكومة.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين في الندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس “الحكومة منسجمة وهذا واقع لن أغيره”.

وشدد بايتاس، على أن “الحكومة تشتغل بنفس مشترك وجماعي، والدليل هو أنها في اجتماعها اليوم قامت باخراج مراسيم مرتبطة بحدث كبير جدا وهو الحوار الاجتماعي.”

وتابع بايتاس قائلا “أؤكد بكل صراحة ووضوح أن الحكومة في ظل هذا السياق الدولي الصعب وتداعياته، همها الوحيد هو تنفيذ برنامجها الحكومي وأن تكون عند حسن ظن جلالة الملك والمغاربة، وأن تتجاوز بلادنا هذه التقلبات الداخلية والخارجية”.

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