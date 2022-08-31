المنسق الجهوي لحزب الأحرار بجهة فاس مكناس يستنكر استقبال الرئيس التونسي لزعيم الجبهة الانفصالية ‎‎

ع محياوي – هبة بريس

وجه محمد شوكي المنسق الجهوي لحزب الأحرار بجهة فاس مكناس رسالة استنكارية ، احتجاجا على طيش الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي أقدم على استفزاز الشعب المغربي، باستقباله لرئيس ميليشيا البوليساريو الإنفصالي.

وجاء في نص الرسالة :’ لا يسعنا إلا التنديد بالاستقبال الذي خصصه رئيس جمهوية تونس قيس سعيد لزعيم الميليشيا الانفصالية، والدعم الكامل للخطوات التي اتخذتها وستتخذها بلادنا للاستمرار في الدفاع عن قضية وحدتنا الترابية، إزاء هكذا سلوكات، صادرة مع الآسف من بلد شقيق اختار حكامه الارتداد على ما راكمه الشعبين من علاقات صداقة وأخوة ومصلحة البلدين المشتركة’.

وأضاف “ولن يزيدنا هذا الأمر، غير قوة من أجل المضي قدما خلف جلالة الملك السادس نصره الله للترافع والدفاع عن مقترح المغرب للحكم الذاتي الذي بات له صيت ودعم دولي متزايد، رافعين شعاريْ وحدة الصف الداخلي وعدالة قضيتنا التي لن ينازعنا فيها أي كان”.

وختم قائلا :”كما نؤكد بأنه لن يكون لهذه الخطوة المستفزة الصادرة عن دائرة الحكم الجديدة بتونس أي آثر على قيم المحبة والتقدير التي دوما ما نكنها للشعب التونسي، والتي سبق وكرسها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في زيارته لتونس سنة 2014 ودعمه لهم في محنتهم ضد الإرهاب والتطرف، كما كان عليه الشأن خلال نضالات الحركة الوطنية التونسية لنيل الاستقلال” .الت

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