الودغيري:”المجتمع المدني مطالب بالانخراط في الديبلوماسية الموازية لدعم الوحدة الترابية”

هبة بريس - الرباط

عبر، طارق الودغيري رئيس جمعية العيون المفتوحة، ونائب رئيس مجلس عمالة فاس، عن اعتزاز المجتمع المدني وافتخاره بالمواقف الرزينة للملك محمد السادس فيما يتعلق بالعلاقات الدولية للمملكة المغربية.

وشدد طارق الودغيري، في تصريح لجريدة “هبة بريس” الإلكترونية، بأن دورهم كمجتمع مدني، يحتم عليهم ربط علاقات خاصة مع الدول التي تحترم الوحدة الترابية للمملكة المغربية وتمتينها، من خلال الديبلوماسية الموازية عبر التسطير لبرامج وعقد شراكات مع جمعيات هاته الدول.

وقال طارق الودغيري :”كمجتمع مدني نعتز ونفتخر بتوجيهات صاحب الجلالة نصره الله وأيده وبمواقفه الرزينة في العلاقات الدولية وطبعا يتضح من خلال نجاح تحركات وزير الخارجية وانجازاته بان توجيهات ملك البلاد دائما صائبة وتعطي أكلها ميدانيا “.

وأضاف :”فكل النجاحات التي عرفتها الدبلوماسية الرسمية والمرتبطة بقضية وحدتنا الترابية تفرض علينا كمجتمع مدني بان نتبنى ونندمج في ربط علاقات وتمتينها مع كل من يحترم المملكة ويدعم وحدتها الترابية ودلك من خلال الديبلوماسية الموازية وبرامج وشراكات فعدونا هو من يمس وحدتنا الترابية اما من يدعمها كيفما كانت جغرافيته او دينه فهو صديق وليس عدو“.

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