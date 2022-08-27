الولايات المتحدة تستحدث منصب سفير لشؤون منطقة القطب الشمالي

2022-08-27 / 18:21
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هبة بريس - وكالات

تعتزم الولايات المتحدة تعيين سفير لشؤون منطقة القطب الشمالي، وسط زيادة النشاط العسكري الروسي في المنطقة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن السفير المتجول سيتم تعيينه لتعزيز السياسة الأمريكية في المنطقة القطبية الشمالية.

وحذر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، يوم الجمعة، من التهديد الذي تشكله روسيا في المناطق القطبية الشمالية.

وأعرب “ينس ستولتنبرغ” أيضا عن قلقه بشأن وصول الصين إلى القطب الشمالي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، فيدانت باتيل، إن السفير الأمريكي الجديد سيتعامل مع دول القطب الشمالي السبع الأخرى – كندا، الدنمارك، فنلندا، أيسلندا، النرويج، السويد، وروسيا – بالإضافة إلى مجموعات السكان الأصليين ومن لهم مصالح هناك.

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